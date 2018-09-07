В Средиземном море в учениях участвуют новейшие корабли Черноморского флота

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Восемнадцать боевых кораблей Черноморского флота принимают участие в учении ВМФ в Средиземном море, сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
Отмечается, что в мероприятии задействованы новейшие фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль "Вышний Волочёк".
Учение в Средиземном море проходит под руководством главнокомандующего ВМФ.
Масштабные учения ВМФ и ВКС в Средиземном море проходят с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.