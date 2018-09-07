В Минобороны рассказали и выполнении плановых полетов Ту-95

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ракетоносцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Ту-95МС выполнили плановые полеты над водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США.

Согласно сообщению, летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.