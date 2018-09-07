МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский флот в случае войны с Россией ждет уничтожение "нетрадиционными" методами, пишет военный эксперт Алексей Леонков в своей статье в журнале "Звезда".

Так автор ответил на публикацию издания National Interest в августе, в которой предположили итоги возможного боя линкора типа "Айова" с крейсером "Киров".

Отмечается, что в американских СМИ бытует мнение, что ВМС США способны вести "легкую победоносную войну", однако они явно недооценивают обороноспособность России. По словам эксперта, в случае вооруженного конфликта Москва не станет действовать "традиционными" методами, а применит современные противокорабельные комплексы на дальних подступах.

Эксперт подчеркивает, что российские ракетные комплексы "Калибр" уже показали высокую эффективность в Сирии. Также существуют и противолодочные варианты "Калибра" морского и воздушного базирования. Авиация ВМФ и ВКС оснащается новыми крылатыми ракетами Х-35Э и Х-32. А появление на боевом дежурстве новейшей противокорабельной ракеты "Кинжал" повысило эффективность взаимодействия авиации и флота в борьбе с корабельными ударными группами вероятного противника, а также дало почву для создания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Автор отмечает, что в командовании ВМФ России "не строят иллюзий" по поводу морских баталий и "не играют в виртуальные морские бои", а основываются лишь на практике.