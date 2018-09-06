На самолет-амфибию Бе-200 могут поставить новый украинский двигатель

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 6 сен — РИА Новости. Производитель самолета-амфибии Бе-200, ТАНТК имени Бериева предложит заказчикам две версии воздушного судна — с российско-французским двигателем SaM146 и украинским Д-436, в будущем может оснастить самолет модернизированной украинской силовой установкой, заявил гендиректор компании Юрий Грудинин.

"Бе-200 будет предложен в двух версиях, с двумя силовыми установками — SaM146 и Д-436", — сказал Грудинин на конференции в рамках "Гидроавиасалона-2018". По его словам, эксплуатанты сами смогут выбирать конфигурацию самолета-амфибии.

Грудинин отметил, что ТАНТК рассматривает потенциальную возможность оснащения Бе-200 модернизированным двигателем Д436-148. "Наше сотрудничество с "Мотор Сич" продолжается", — добавил гендиректор предприятия.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. В настоящий момент на Бе-200 установлен двигатель Д-436ТП производства украинского АО "Мотор Сич". Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) планирует к концу 2020 года завершить ремоторизацию самолета, установив на него российско-французские SaM146 производства НПО "Сатурн".

XII Международная выставка "Гидроавиасалон-2018" проходит в Геленджике. Она продлится до 9 сентября.