"Северная верфь" может начать строить эсминец "Лидер" в 2019 году

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) в 2019 году может приступить к строительству новейшего эсминца класса "Лидер", решение за Минобороны, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.
По федеральной целевой программе сейчас идет модернизация завода: "Строим самый большой, пожалуй, в Европе эллинг длиной 250 и высотой 70 метров".
"По завершении его строительства в первом полугодии 2019 года, мы сможем строить крупноблочные военные корабли и гражданские суда водоизмещением до 25 тысяч тонн", — сказал Пономарев.
В то же время он подчеркнул, что решение о строительстве новейшего эсминца класса "Лидер" остается за Минобороны.
"Решение за военными, но судостроительная промышленность готова выполнить этот заказ. Есть мощности на Дальнем Востоке (завод "Звезда"), есть Балтзавод, есть "Северная верфь"", — отметил Пономарев.
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов подчеркивал, что проект "Лидер" станет теоретической базой для строительства перспективного атомного авианосца для Военно-морского флота России.
В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится один надводный корабль с атомной энергетической установкой — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".