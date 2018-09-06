ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 6 сен – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация работает над проектом по возобновлению производства в России самолета-амфибии А-40 "Альбатрос", сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАК в преддверии выставки "Гидроавиасалон-2018".

В 2016 году начальник Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов сообщил, что новейшие противолодочные гидропланы А-40 заменят самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка.

А-40 "Альбатрос" (Бе-42, изделие "В", по кодификации НАТО: Mermaid) — советский многоцелевой самолет-амфибия, планировался для замены Бе-12. Проект остановили после распада Советского Союза. Его максимальная взлетная масса достигает 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса в мире.

Гидроавиасалон включает в себя как конгрессно-выставочную часть, так и демонстрационные полеты различных летательных аппаратов. Он проводится раз в два года на территории аэропорта "Геленджик" и испытательно-экспериментальной базы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Организатором Гидроавиасалона является Минпромторг, устроителем — ОАК. В этом году программа форума рассчитана на четыре дня, до девятого сентября.