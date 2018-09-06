Путин посетит учения "Восток-2018"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит военные учения, в которых примет участие Китай, пишет в четверг газета "Известия".
"Военные учения "Восток-2018" Владимир Путин посетит после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В этот раз в маневрах Вооруженных сил РФ принимают участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая", — пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участие председателя КНР Си Цзиньпина, который посетит Восточный экономический форум, в военных учениях на Дальнем Востоке не предусматривается.
На полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой, премьером Южной Кореи Ли Нак Ёном, лидером КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.