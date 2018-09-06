Путин посетит учения "Восток-2018"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит военные учения, в которых примет участие Китай, пишет в четверг газета "Известия".

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 17 сентября на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Учения станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.

"Военные учения "Восток-2018" Владимир Путин посетит после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В этот раз в маневрах Вооруженных сил РФ принимают участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая", — пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участие председателя КНР Си Цзиньпина, который посетит Восточный экономический форум, в военных учениях на Дальнем Востоке не предусматривается.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

На полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой, премьером Южной Кореи Ли Нак Ёном, лидером КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.