Эксперт рассказал, зачем ВМФ России наращивает присутствие в Тихом океане

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Рост активности Тихоокеанского флота РФ обусловлен необходимостью обеспечить безопасность восточных рубежей страны, в частности Курил, при этом действия России не несут никаких угроз для соседей по региону, заявил во вторник РИА Новости глава Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Ранее министерство обороны Японии сообщило, что по проливу Лаперуза (разделяет острова Хоккайдо и Сахалин) прошли 28 кораблей российского Тихоокеанского флота. В Японии считают, что это крупнейшая группировка российских кораблей со времен холодной войны, выполнявшая подобный маневр. Агентство подчеркивает, что корабли не совершали никаких враждебных действий и не нарушали японские территориальные воды.

"Проход кораблей нашего Тихоокеанского флота последние 5-7 лет – это обычная военно-морская практика, тут удивляться японцам нечего, а мы должны ещё больше наращивать там своё присутствие, так как этого будет требовать развитие ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе в ближайшие годы", — сказал Ненашев.

При этом эксперт подчеркнул, что Россия не планирует экспансию в АТР, и главная цель присутствия ТОФ в этом регионе – поддержание безопасности РФ.

"Тихоокеанский флот лидирует по количеству кораблей, находящихся в постоянной боевой готовности. Японские комментарии – это подтверждение объективности того, что мы говорим у себя внутри страны: сегодня флот не у причалов, а в море. К тому же Курилы – это наша, русская земля и курильский регион особенно важен с точки зрения обороны", — подчеркнул собеседник агентства.