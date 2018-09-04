МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские судостроители способны строить вертолетоносцы и готовы продавать их иностранным заказчикам при наличии соответствующего интереса, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В августе Мантуров сообщил, что Россия вместо вертолетоносцев будет строить универсальные десантные корабли, которые будут способны нести вертолеты на своем борту. В свою очередь глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов рассказал РИА Новости, что ОСК построит для ВМФ России экспедиционный корабль.

"Я предлагаю никого не ловить за язык. Терминология очень многогранна и сложна как в армии, так и у производителей, которые всегда адаптируются к требованиям заказчика. Поэтому данный вопрос лучше уточнить у главного заказчика", — сказал Мантуров в ответ на просьбу прояснить этот вопрос.

"Я могу лишь сказать, что мы можем точно произвести вертолетоносцы и можем продать их заказчикам, в том числе иностранным, которые будут в этом заинтересованы", — отметил он.

В 2011 году Россия заключила контракт с Францией на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", однако в 2015 году из-за санкций Москва и Париж решили расторгнуть договор. В мае замминистра обороны Юрий Борисов, который позднее был назначен вице-премьером, сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.