МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Минобороны России проведет для иностранных военных атташе брифинг, посвященный масштабным маневрам "Восток-2018", сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.

Учения станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

Брифинг для военных атташе пройдет в четверг, 6 сентября, в 11 утра в Минобороны РФ. Приглашены аккредитованные в России "представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств".

"В ходе мероприятия представители руководства военного ведомства подробно проинформируют о целях, задачах, специфике, привлекаемых силах, а также основных этапах самого значимого мероприятия боевой подготовки Вооруженных сил РФ в текущем году — маневров "Восток-2018"", — сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, на брифинг также приглашены представители российских и зарубежных СМИ и военные эксперты.

В Минобороны учения назвали "беспрецедентными по масштабам как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил".

"В целях укрепления мер доверия Минобороны России пригласило на маневры иностранных наблюдателей", — напомнили в МО РФ.

В НАТО РИА Новости заявляли, что учения "Восток-2018" "демонстрируют сфокусированность (России) на подготовке к масштабному конфликту", и пообещали следить за ними.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.