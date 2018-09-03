Handelsblatt назвало учения "Восток-2018" сигналом всему миру‍

Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018. Архивное фото

Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018. Архивное фото

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя такие военные учения, как "Восток-2018", пишет немецкое издание Handelsblatt. Отмечается, что эти маневры сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны

Издание приводит мнения экспертов, которые полагают, что такими масштабными учениями Россия воплощает в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

Как подчеркивает Handelsblatt, в это же время в регионе запланировано проведение четвертого Восточного экономического форума, который также свидетельствует об отличных отношениях Москвы и Пекина в экономической сфере.

"Мы не бряцаем оружием"

Как считают российские эксперты, "Восток-2018" — это стандартные учения, никакой агрессии со стороны Москвы нет.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что России нет нужды извиняться за учения. По его словам, во время маневров отрабатывается чисто оборонительный сценарий.

"Это стандартные учения, которые заранее были анонсированы, на них были приглашены военные атташе стран-членов НАТО, хотя мы не обязаны были это делать, учитывая, что они проходят за Уралом, но, тем не менее, для открытости мы их пригласили", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что масштаб мероприятий боевой подготовки беспрецедентный, но и вызовы в современном мире также весьма серьезны.

"Мы отрабатываем весь комплекс необходимых мер по обеспечению обороны России и ее готовность реагировать на любые вызовы и угрозы", — заключил он.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что некорректно сравнивать учения "Восток-2018" с операциями Второй мировой войны.

"Нужно понимать, что мы ни в коем случае не строим никаких агрессивных планов. То, что оборонная мощь показана, — это действительно так", — добавил парламентарий в эфире радио Sputnik.

"Это вопросы планового характера: слаживание подразделений, боевая подготовка совместно с подразделениями Китая и Монголии", — сказал Швыткин.

По его мнению, Россия хочет показать, что оборона страны — в надежных руках.

Учения "Восток-2018"

"Мы не бряцаем оружием, и не стоит видеть в России противника. Нужно видеть, прежде всего, партнера, с которым, безусловно, нужно считаться", — заключил он.

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае. К ним привлекут войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, а также самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, к маневрам привлекут 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников. В учениях примут участие подразделения Китая и Монголии.

Учения "Восток-2018" станут крупнейшими в России со времени знаменитых маневров "Запад-81".