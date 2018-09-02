Только единый мировой фронт может победить терроризм, заявила Матвиенко

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Только единый международный фронт и конструктивный диалог между политиками, религиозными деятелями и гражданским обществом может помочь одержать победу над таким злом, как терроризм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда, которую цитирует пресс-служба верхней палаты, отметила, что терроризм является угрозой безопасности всего мира, несущей разрушение и смерть, значительные экономические и политические потери, "беспрецедентное психологическое давление".
"Размах этого ставшего транснациональным явления диктует мировому сообществу необходимость принятия максимально эффективных ответных мер, выстраивание общей и целостной системы противодействия. В последние годы благодаря консолидированным усилиям государств неуклонно снижается уровень преступности террористической направленности, уменьшается число террористических актов", — заявила она.
По словам Матвиенко, Россия делает все возможное для того, чтобы оградить человечество от этой беды и искоренить идеологию террора как таковую.