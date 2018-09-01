Минобороны России переаттестует "замполитов"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минобороны планирует провести переаттестацию кадров органов по работе с личным составом при формировании новой системы военно-политической работы в Вооруженных силах РФ, сообщил в субботу заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов на вводной лекции в Военном университете.

"Формирование нового института военно-политической работы в Вооруженных силах ставит в повестку дня вопрос о его кадровом обеспечении. Первый шаг на этом пути — переаттестация кадров органов по работе с личным составом", — сказал Картаполов.

По его словам, должности заместителей командиров по военно-политической работе должны занять инициативные, ответственные, творчески мыслящие офицеры, имеющие хорошую профессиональную подготовку, прочный общекультурный базис.

Замминистра подчеркнул, что остро стоит вопрос модернизации системы подготовки военно-политических кадров в военно-учебных заведениях и необходимости создать нормативную базу для подготовки специалистов военно-политической работы.

"Имеется в виду разработка новых федеральных государственных образовательных стандартов, квалификационных требований, основных профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки с учетом предлагаемой модели военно-политического работника", — пояснил он.

По его словам, в направлении подготовки кадров "Военному университету предстоит серьезно нарастить свои усилия".

"Мы должны готовить специалистов так, чтобы они были функциональны в системе коммуникаций всех институтов нашего общества, имею в виду различные общественно-политические движения, религиозные конфессии, экспертные сообщества и так далее. Замкнутость только в нашей армейской среде не даст желаемого результата в формировании позитивного сознания военнослужащего", — заключил Картаполов.

По словам Картаполова, формирование новой системы военно-политической работы с военнослужащими пройдет в три этапа. "Работу предлагается организовать в три этапа. На первом этапе — до 1 октября 2018 года — сформировать Главное военно-политическое управление ВС РФ в составе семи управлений, одной службы (военно-геральдической) и одного направления (воинской дисциплины и профилактики правонарушений) за счет переформирования Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил", — сказал Картаполов.

Он отметил, что для эффективной реализации возложенных задач в Главное военно-политическое управление должны войти также Департамент культуры Минобороны, Военный университет и Управление по работе с обращениями граждан Минобороны.

"На втором этапе — до 1 декабря 2018 года — для качественного выполнения задач военно-политической работы в соединениях, воинских частях и подразделениях предлагается выстроить структуру военно-политических органов на всех уровнях до воинской части", — рассказал Картаполов.

По его словам, на третьем этапе — до 1 марта 2019 года — необходимо будет организовать подготовку кадров для военно-политических органов в Военном университете, а также в военно-учебных заведениях видов и родов войск Вооруженных сил.