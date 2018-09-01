Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Двадцать шесть кораблей Военно-морского флота и более тридцати самолетов Воздушно-космических сил — в субботу Россия начала крупнейшие с советских времен учения в Средиземном море. Моряки и летчики в течение недели отработают десятки учебно-боевых задач по отражению атак с воздуха и моря, закрепят навыки борьбы с кораблями, подводными лодками и диверсионными группами условного противника. О цели столь масштабных маневров в регионе и почему за ними так пристально следит НАТО — в материале РИА Новости.
Охотники за эсминцами
По последним официальным данным, в Средиземном море на основе постоянного соединения ВМФ России в сжатые сроки сформирована мощная группировка кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Ее костяк составляют ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Великий Устюг", "Вышний Волочек" и "Град Свияжск", а также дизельные подводные лодки проекта 636.3 "Колпино" и "Великий Новгород".
Флагман сформированной для учений группировки — ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов", два года назад прошедший глубокую модернизацию. Вооружен 16 пусковыми установками противокорабельного ракетного комплекса "Вулкан", достающего цели на дальности до тысячи километров, несет почти сотню реактивных глубинных бомб и торпеды калибра 533 миллиметра. От атак с воздуха крейсер прикрыт зенитным ракетным комплексом С-300Ф "Форт" и шестью зенитными артиллерийскими установками АК-630.
Кроме того, к маневрам привлечены стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, многофункциональные истребители Су-30СМ, корабельные Су-33 и самолеты военно-транспортной авиации. Экипажи кораблей совместно с самолетами потренируются в противолодочной борьбе и противовоздушной обороне, защите морских коммуникаций, противодействии пиратству и оказании помощи терпящему бедствие судну. В плане учений — практические ракетные и артиллерийские стрельбы.
Слово за флотом
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что главная задача маневров — отработка слаженных действий флота в новой акватории. "Здесь давно не проходили крупные морские учения — последние проводились еще во времена СССР и носили более локальный характер, скорее это была демонстрация флага, — объясняет РИА Новости Леонков. — Иногда надо показывать миру, что российский флот способен решать самые разные задачи. Необходимо сводить корабли с разных флотов, группировать их в соединения, чтобы экипажи учились взаимодействовать".
Пока же районы проведения учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море объявлены временно опасными для судоходства и полетов авиации. Как заявили в Минобороны, по окончании маневров все задействованные в них силы вернутся в пункты постоянного базирования.
По мнению бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, усиление действующей в регионе группировки ВМФ необходимо для предупреждения агрессии против Сирии, в частности, для возможной нейтрализации ударов США крылатыми ракетами морского базирования "Томагавк" по объектам сирийской инфраструктуры. Похожей точки зрения придерживается другой эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
"Американцы создают мощную группировку, готовясь нанести удар по сирийскими войскам, атакующим Идлиб, — сказал Сивков РИА Новости. — Россия со своей стороны создает в регионе контргруппировку на случай возникновения военного конфликта. Двадцать шесть кораблей и три десятка самолетов — это мощный противовес".
Средиземноморский рубеж
Действительно, активность ВМС США в регионе в последние недели заметно усилилась. В Минобороны России считают, что США в коалиции с Францией и Великобританией намерены нанести массированный ракетный удар по территории арабской республики, поводом для которого станет инсценировка химической атаки сирийских правительственных войск против мирного населения в провинции Идлиб.
Между тем замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что учения ВМФ России в Средиземноморье планировались заранее и с обострением ситуации в сирийском Идлибе никак не связаны.
Со своей стороны, в НАТО обратили внимание на то, что Россия направила значительные силы в Средиземное море, и призвали все стороны, присутствующие в регионе, к сдержанности.