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Безопасность

Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моряСКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Двадцать шесть кораблей Военно-морского флота и более тридцати самолетов Воздушно-космических сил — в субботу Россия начала крупнейшие с советских времен учения в Средиземном море. Моряки и летчики в течение недели отработают десятки учебно-боевых задач по отражению атак с воздуха и моря, закрепят навыки борьбы с кораблями, подводными лодками и диверсионными группами условного противника. О цели столь масштабных маневров в регионе и почему за ними так пристально следит НАТО — в материале РИА Новости.

Охотники за эсминцами

По последним официальным данным, в Средиземном море на основе постоянного соединения ВМФ России в сжатые сроки сформирована мощная группировка кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Ее костяк составляют ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Великий Устюг", "Вышний Волочек" и "Град Свияжск", а также дизельные подводные лодки проекта 636.3 "Колпино" и "Великий Новгород".

Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
© РИА Новости / Денис Абрамов
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"Калибровка". Зачем Россия возвращает в Средиземное море ударную эскадру
"Эссен" и "Григорович" присоединились к постоянной эскадре незадолго до учений — 25 августа. Это совсем новые корабли "адмиральской серии" — их передали флоту в 2016 году. Водоизмещение фрегатов — порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, могут автономно находиться в море до 30 суток. Вооружение — крылатые ракеты "Калибр", ракетный комплекс самообороны "Штиль-1", артиллерийская установка калибром 100 миллиметров, зенитная артиллерия и реактивная бомбовая установка. С апреля 2018-го в Средиземном море выполняет задачи сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый". В арсенале "сторожевика" ракетный комплекс "Уран" с 16 противокорабельными ракетами Х-35, противолодочным ракетно-торпедным комплексом "Водопад-НК", комплексом ПВО "Клинок" и артиллерийская установка. Кроме того, на борту базируется противолодочный вертолет Ка-27.

Флагман сформированной для учений группировки — ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов", два года назад прошедший глубокую модернизацию. Вооружен 16 пусковыми установками противокорабельного ракетного комплекса "Вулкан", достающего цели на дальности до тысячи километров, несет почти сотню реактивных глубинных бомб и торпеды калибра 533 миллиметра. От атак с воздуха крейсер прикрыт зенитным ракетным комплексом С-300Ф "Форт" и шестью зенитными артиллерийскими установками АК-630.

© РИА Новости / Виталий АньковТу-142 на вооружении ТОФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ту-142 на вооружении ТОФ

Кроме того, к маневрам привлечены стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, многофункциональные истребители Су-30СМ, корабельные Су-33 и самолеты военно-транспортной авиации. Экипажи кораблей совместно с самолетами потренируются в противолодочной борьбе и противовоздушной обороне, защите морских коммуникаций, противодействии пиратству и оказании помощи терпящему бедствие судну. В плане учений — практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

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© Минобороны РФ
"Маршал Устинов" отразил условную атаку истребителей в Баренцевом море

Слово за флотом

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что главная задача маневров — отработка слаженных действий флота в новой акватории. "Здесь давно не проходили крупные морские учения — последние проводились еще во времена СССР и носили более локальный характер, скорее это была демонстрация флага, — объясняет РИА Новости Леонков. — Иногда надо показывать миру, что российский флот способен решать самые разные задачи. Необходимо сводить корабли с разных флотов, группировать их в соединения, чтобы экипажи учились взаимодействовать".

Черноморский флот в Севастополе. Архивное фото
© REUTERS / Stringer
Ударный аргумент. Как Черноморский флот стал силой, с которой считаются
Привлечение кораблей нескольких флотов, отметил он, связано с тем, что в настоящее время завершается создание автоматизированной системы управления, в которой тактическим звеном выступает корабельная ударная группировка. "Наземные войска уже решали эту задачу при переброске в Сирию и в ходе работы "сирийского экспресса". Сейчас пришло время ВМФ", — сказал Леонков.

Пока же районы проведения учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море объявлены временно опасными для судоходства и полетов авиации. Как заявили в Минобороны, по окончании маневров все задействованные в них силы вернутся в пункты постоянного базирования.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа сигнальном мостике
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На сигнальном мостике

По мнению бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, усиление действующей в регионе группировки ВМФ необходимо для предупреждения агрессии против Сирии, в частности, для возможной нейтрализации ударов США крылатыми ракетами морского базирования "Томагавк" по объектам сирийской инфраструктуры. Похожей точки зрения придерживается другой эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

"Американцы создают мощную группировку, готовясь нанести удар по сирийскими войскам, атакующим Идлиб, — сказал Сивков РИА Новости. — Россия со своей стороны создает в регионе контргруппировку на случай возникновения военного конфликта. Двадцать шесть кораблей и три десятка самолетов — это мощный противовес".

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуски крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" по объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017 года
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуски крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" по объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017 года

Средиземноморский рубеж

Действительно, активность ВМС США в регионе в последние недели заметно усилилась. В Минобороны России считают, что США в коалиции с Францией и Великобританией намерены нанести массированный ракетный удар по территории арабской республики, поводом для которого станет инсценировка химической атаки сирийских правительственных войск против мирного населения в провинции Идлиб.

Эсминец Росс ВМС США
© Flickr / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Опять химичат: к чему могут привести новые удары США по Сирии
По данным Министерства иностранных дел России, США и их союзники могут значительно нарастить силы для нанесения ударов по Сирии всего за сутки. Ударная группировка США, Франции и Великобритании состоит из самолетов стратегической и тактической авиации в Иордании, Кувейте и на Крите и насчитывает порядка 70 носителей, около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два эсминца "Карни" и "Росс", каждый из которых имеет по 28 "Томагавков" на борту. Кроме того, в Персидский залив вошел эсминец "Салливан", а на базу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — земля" JASSM.

Между тем замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что учения ВМФ России в Средиземноморье планировались заранее и с обострением ситуации в сирийском Идлибе никак не связаны.

Со своей стороны, в НАТО обратили внимание на то, что Россия направила значительные силы в Средиземное море, и призвали все стороны, присутствующие в регионе, к сдержанности.

© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Krystina CoffeyАмериканский военный на борту эсминца ВМС США Ross у берегов Испании в Средиземном море. 17 августа 2018
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Krystina Coffey
Американский военный на борту эсминца ВМС США Ross у берегов Испании в Средиземном море. 17 августа 2018

 

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