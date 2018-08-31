Лавров прокомментировал учения ВМФ и ВКС в Средиземном море

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Учения ВМФ И ВКС РФ в Средиземном море являются нормальной вещью, они полностью соответствуют международным нормам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Масштабные учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября.

"Что касается маневров российского Военно-морского флота в Средиземном море, то такие маневры — это нормальная вещь. Любое государство имеет право проводить маневры в соответствии с международным правом либо на своей территории, либо на территории других государств по согласованию с ними, либо в открытом море, что полностью соответствует всем международным нормам", — сказал Лавров.

В министерстве обороны США ранее заявили, что рассчитывают, что российские корабли будут вести себя "безопасно и профессионально" в ходе предстоящих в сентябре учений в Средиземном море.

"Насчет того, почему такая бурная реакция на Западе, — я не знаю. Думаю, это лучше спросить у тех, кто такую бурю пытается в стакане воды устраивать. Но допускаю, что все это идет в русле той страшилки, которую по всему миру сейчас распространяют, обвиняя Россию во всем без исключения, что происходит на планете. Только пока, по-моему, нам не инкриминировали ответственность за землетрясения и цунами", — добавил глава МИД РФ.