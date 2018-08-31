Новейший корвет "Громкий" прибыл во Владивосток для прохождения испытаний

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Новейший корвет ТОФ "Громкий" прибыл во Владивосток с Амурского судостроительного завода для прохождения испытаний, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке "Зея". В течение нескольких дней "Громкий" будет выведен из дока и на нем начнутся работы по наладке оборудования. Во Владивостоке на корабле завершат швартовые испытания корвета, здесь же боевой корабль пройдет ходовые и государственные испытания", — рассказал Воскресенский.

Планируется, что до конца текущего года корвет "Громкий" войдет в состав сил Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что всего ТОФ планирует получить восемь корветов проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

"Громкий" — второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Первый — корвет "Совершенный" — передан Тихоокеанскому флоту 20 июля 2017 года. Как и "Совершенный", "Громкий" будет задействован для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке России. В настоящее время по заказу Минобороны РФ на стапелях АСЗ также продолжается строительство еще двух кораблей этого класса. Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что "Громкий" будет вооружен ракетами "Калибр".