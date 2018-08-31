В средиземноморских учениях ВКС и ВМФ России задействуют 26 кораблей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В средиземноморских учениях Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России задействуют 26 кораблей и 34 летательных аппарата, сообщил на брифинге главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, который будет руководить маневрами.

Масштабные учения ВМФ и ВКС пройдут с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.

"Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота", — сказал Королев.

По его словам, в рамках учений пройдут полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолетов Су-30СМ морской авиации.

Королев подчеркнул, что в рамках учений будут отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.