Минобороны получит два модернизированных самолета А-50У

ТАГАНРОГ (Ростовская область), 30 авг — РИА Новости. Минобороны РФ этом году получит два модернизированных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Проводится очень серьезный комплекс модернизации. Очередные два самолета мы получим в этом году, а в дальнейшем работа по модернизации всех строевых машин, находящихся в частях, также будет продолжена", — сказал он в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.

Под руководством замглавы оборонного ведомства в Таганроге состоялось выездное совещание, на котором обсуждались вопросы текущего хода испытаний летающего "радара" А-100, глубокой модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и противолодочных самолетов Ту-142, модернизации строевых самолетов А-50 в облик А-50У.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.