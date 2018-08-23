Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению "спящих ячеек" террористов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спецслужбы СНГ провели в Киргизии совместный тренинг по выявлению "спящих ячеек" международных террористических организаций, говорится в сообщении антитеррористического центра СНГ, поступившем в РИА Новости.
"В процессе практического занятия рассмотрены содержание и порядок учебных задач учения, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности "спящих ячеек" международных террористических организаций", — говорится в сообщении.
Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования.
В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб стран, на территории которых пройдут учения, а также органов СНГ — Совета Командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.