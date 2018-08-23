Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Курской битве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минобороны открыло на своем сайте раздел уникальных рассекреченных документов, которые рассказывают о событиях Великой Отечественной войны на белгородском направлении летом 1943 года. Это приурочено к 75-й годовщине Курской битвы, которая проходила с 5 июля по 23 августа.

В частности, в приказе верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 23 августа говорилось, что частям, которые участвовали в наступательной операции и освободили Белгород, Курск и Харьков, присваиваются соответствующие почетные наименования. В честь советских воинов, освобождавших города в ходе битвы, впервые в истории страны в августе 1943 года в Москве был дан салют.

Также на сайте представлена директива Ставки Верховного Главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова. Это было одной из финальных точек стратегического наступления советских войск.

В этом документе, несмотря на то, что он имел гриф "особой важности", имена военачальников не называются во избежание утечек. Координация действий четырех фронтов сосредотачивалась в руках "товарищей Юрьева и Александрова" — под ними фигурируют маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский.

Приказ войскам Брянского фронта от 10 июля предписывал командирам стрелковых подразделений разъяснять бойцам способы борьбы с новейшим германским тяжелым танком "Тигр". В ходе боев на Курском выступе советские солдаты развеяли миф о его неуязвимости. Как отмечается, документ свидетельствует о том, как фронтовое командование вело работу по повышению боевого духа личного состава.

Оперативный отдел Центрального фронта составил фотоальбом "Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 года", где представлены результаты деятельности артиллеристов. "Альбом наглядно отражает неоценимый вклад "богов войны" в разгром фашистских захватчиков: поврежденные меткими попаданиями советских снарядов танки, бронеавтомобили, орудия и фортификационные сооружения сил вермахта уже не подлежали восстановлению", — отмечает оборонное ведомство.

Также на сайте опубликованы наградные материалы. Например, в справке политотдела Шестой гвардейской армии от 10 июля 1943 года говорится, что представляемый к званию Героя Советского Союза наводчик "сорокопятки" ефрейтор Бисарев "уничтожил не только 26 немецких танков, но также, будучи раненым, продолжил обстрел фашисткой пехоты".

"Не зазнаваться"

Войскам Брянского фронта, участвовавшим в освобождении города Орла от немецко-фашистских захватчиков, а затем и в Курской битве, командование отдало наказ "не зазнаваться" и не успокаиваться на достигнутых успехах.

"Еще более энергично развивать наступательные действия, памятуя, что родина и великий Сталин дали нам приказ: истребить оккупантов и быстрей очистить родную землю от поганой немецкой нечисти", — говорится в приказе по фронту, датированном 17 июля 1943 года.

Кроме того, бойцам надлежало смело принимать атаку противника, "поражать их своим метким огнем, отсекая пехоту от танков и уничтожая ее", а также "бить немцев по-сталинградски", не давать покоя "дрогнувшему, как от огня, врагу".

Военнослужащих Брянского фронта призывали к взаимодействию и расширению помощи и взаимовыручки. Они должны были помнить, что "в современном бою только объединенными усилиями всех родов войск можно достигнуть успеха".

"Бить врага по-суворовски, не числом, а умением!" — подчеркивается в документе.

Битва на Курской дуге

Курская битва стала одной из крупнейшей в ходе Великой Отечественной войны. Она была крупнейшей в истории танковым сражением. По ее итогам были освобождены такие крупные города, как Белгород, Курск и Харьков.

После завершения боев на этом направлении СССР окончательно завладел стратегической инициативой в войне.