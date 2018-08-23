РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Курской битве

01140
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкКурская дуга, бой под Прохоровкой. Архивное фотоКурская дуга, бой под Прохоровкой. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минобороны открыло на своем сайте раздел уникальных рассекреченных документов, которые рассказывают о событиях Великой Отечественной войны на белгородском направлении летом 1943 года. Это приурочено к 75-й годовщине Курской битвы, которая проходила с 5 июля по 23 августа.

Губернатор Курской области Александр Михайлов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В Курске предложили устроить выходной в честь победы на Курской дуге
В частности, в приказе верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 23 августа говорилось, что частям, которые участвовали в наступательной операции и освободили Белгород, Курск и Харьков, присваиваются соответствующие почетные наименования. В честь советских воинов, освобождавших города в ходе битвы, впервые в истории страны в августе 1943 года в Москве был дан салют.

Также на сайте представлена директива Ставки Верховного Главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова. Это было одной из финальных точек стратегического наступления советских войск.

В этом документе, несмотря на то, что он имел гриф "особой важности", имена военачальников не называются во избежание утечек. Координация действий четырех фронтов сосредотачивалась в руках "товарищей Юрьева и Александрова" — под ними фигурируют маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский.

Работники завода готовят тяжёлый танк ИС для отправки на фронт
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Весомый калибр. Оружие, бросившее вызов тяжелым танкам вермахта
Приказ войскам Брянского фронта от 10 июля предписывал командирам стрелковых подразделений разъяснять бойцам способы борьбы с новейшим германским тяжелым танком "Тигр". В ходе боев на Курском выступе советские солдаты развеяли миф о его неуязвимости. Как отмечается, документ свидетельствует о том, как фронтовое командование вело работу по повышению боевого духа личного состава.

Оперативный отдел Центрального фронта составил фотоальбом "Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 года", где представлены результаты деятельности артиллеристов. "Альбом наглядно отражает неоценимый вклад "богов войны" в разгром фашистских захватчиков: поврежденные меткими попаданиями советских снарядов танки, бронеавтомобили, орудия и фортификационные сооружения сил вермахта уже не подлежали восстановлению", — отмечает оборонное ведомство.

Также на сайте опубликованы наградные материалы. Например, в справке политотдела Шестой гвардейской армии от 10 июля 1943 года говорится, что представляемый к званию Героя Советского Союза наводчик "сорокопятки" ефрейтор Бисарев "уничтожил не только 26 немецких танков, но также, будучи раненым, продолжил обстрел фашисткой пехоты".

"Не зазнаваться"

Войскам Брянского фронта, участвовавшим в освобождении города Орла от немецко-фашистских захватчиков, а затем и в Курской битве, командование отдало наказ "не зазнаваться" и не успокаиваться на достигнутых успехах.

"Еще более энергично развивать наступательные действия, памятуя, что родина и великий Сталин дали нам приказ: истребить оккупантов и быстрей очистить родную землю от поганой немецкой нечисти", — говорится в приказе по фронту, датированном 17 июля 1943 года.

У подбитого фашистского танка
© РИА Новости / Н. Боде
Перейти в фотобанк
Раскаленная броня. Как советская армия отгоняла гитлеровцев от Курска
Кроме того, бойцам надлежало смело принимать атаку противника, "поражать их своим метким огнем, отсекая пехоту от танков и уничтожая ее", а также "бить немцев по-сталинградски", не давать покоя "дрогнувшему, как от огня, врагу".

Военнослужащих Брянского фронта призывали к взаимодействию и расширению помощи и взаимовыручки. Они должны были помнить, что "в современном бою только объединенными усилиями всех родов войск можно достигнуть успеха".

"Бить врага по-суворовски, не числом, а умением!" — подчеркивается в документе.

Битва на Курской дуге

Курская битва стала одной из крупнейшей в ходе Великой Отечественной войны. Она была крупнейшей в истории танковым сражением. По ее итогам были освобождены такие крупные города, как Белгород, Курск и Харьков.

После завершения боев на этом направлении СССР окончательно завладел стратегической инициативой в войне.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена