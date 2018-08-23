Минобороны опубликовало рассекреченные документы к годовщине Курской битвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минобороны РФ на своем сайте к 75-й годовщине Курской битвы открыло раздел уникальных рассекреченных документов, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны на белгородском направлении летом 1943 года, сообщила пресс-служба военного ведомства.
"В преддверии 75-летия годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в Курской битве на официальном сайте Минобороны России опубликованы уникальные исторические документы из фондов ЦА МО РФ, рассказывающие о героических событиях лета 1943 года… Каждый посетитель раздела узнает из рассекреченного приказа верховного главнокомандующего от 23 августа 1943 года, что советским частям, участвовавшим в Курской наступательной операции, по итогам которой были освобождены такие крупные города, как Белгород, Курск, Харьков, присваиваются соответствующие почетные наименования "Белгородских", "Курских", "Харьковских". А в честь воинов нашей армии, освобождавших оккупированные города в ходе грандиозной Курской битвы, впервые в истории нашей страны в августе 1943 года в Москве были даны салютные залпы", — говорится в сообщении.
Свидетельством целенаправленной работы фронтового командования по повышению боевого духа войск является опубликованный на сайте Минобороны приказ войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года. Документ предписывал командирам стрелковых подразделений разъяснять подчиненным бойцам способы борьбы с новейшим немецким тяжелым танком "Тигр". В результате во время боев на Курском выступе нашими войсками был развеян миф о неуязвимости этой боевой единицы.
Документальными свидетельствами мужества, героизма, самопожертвования красноармейцев являются опубликованные в разделе наградные материалы. Так, из справки политотдела 6 гвардейской армии от 10 июля 1943 года следует, что представляемый к званию Героя Советского Союза наводчик "сорокопятки" ефрейтор Бисарев "уничтожил не только 26 немецких танков, но также, будучи раненым, продолжил обстрел фашисткой пехоты".