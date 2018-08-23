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Минобороны опубликовало рассекреченные документы к годовщине Курской битвы

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© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкКурская дуга. Архивное фотоКурская дуга. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Шагин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минобороны РФ на своем сайте к 75-й годовщине Курской битвы открыло раздел уникальных рассекреченных документов, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны на белгородском направлении летом 1943 года, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Губернатор Курской области Александр Михайлов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Курске предложили устроить выходной в честь победы на Курской дуге
Битва на Курской дуге проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала крупнейшей танковой битвой в истории. После завершения битвы стратегическая инициатива в Великой Отечественной войне окончательно перешла на сторону Советского Союза.

"В преддверии 75-летия годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в Курской битве на официальном сайте Минобороны России опубликованы уникальные исторические документы из фондов ЦА МО РФ, рассказывающие о героических событиях лета 1943 года… Каждый посетитель раздела узнает из рассекреченного приказа верховного главнокомандующего от 23 августа 1943 года, что советским частям, участвовавшим в Курской наступательной операции, по итогам которой были освобождены такие крупные города, как Белгород, Курск, Харьков, присваиваются соответствующие почетные наименования "Белгородских", "Курских", "Харьковских". А в честь воинов нашей армии, освобождавших оккупированные города в ходе грандиозной Курской битвы, впервые в истории нашей страны в августе 1943 года в Москве были даны салютные залпы", — говорится в сообщении.

Работники завода готовят тяжёлый танк ИС для отправки на фронт
© РИА Новости / РИА Новости
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Весомый калибр. Оружие, бросившее вызов тяжелым танкам вермахта
Особое место в ряду рассекреченных документов занимает директива ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова – одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге. Документ интересен тем, что, несмотря на гриф "особой важности", имена военачальников в нем не называются, чтобы исключить любую возможность утечки. Согласно документу, координация действий четырех фронтов в сражениях на Курской дуге сосредотачивалась в руках таинственных личностей – "товарищей Юрьева и Александрова". Под этими фамилиями в директиве фигурируют советские маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский.

Свидетельством целенаправленной работы фронтового командования по повышению боевого духа войск является опубликованный на сайте Минобороны приказ войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года. Документ предписывал командирам стрелковых подразделений разъяснять подчиненным бойцам способы борьбы с новейшим немецким тяжелым танком "Тигр". В результате во время боев на Курском выступе нашими войсками был развеян миф о неуязвимости этой боевой единицы.

У подбитого фашистского танка
© РИА Новости / Н. Боде
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Раскаленная броня. Как советская армия отгоняла гитлеровцев от Курска
"Материалы раздела документально подтверждают огромную роль артиллерии в достижении успеха наших войск. Так, оперативным отделом Центрального фронта был составлен фотоальбом "Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 г", где были представлены результаты деятельности артиллеристов. Альбом наглядно отражает неоценимый вклад "богов войны" в разгром фашистских захватчиков: поврежденные меткими попаданиями советских снарядов танки, бронеавтомобили, орудия и фортификационные сооружения сил вермахта уже не подлежали восстановлению", — сообщили в пресс-службе.

Документальными свидетельствами мужества, героизма, самопожертвования красноармейцев являются опубликованные в разделе наградные материалы. Так, из справки политотдела 6 гвардейской армии от 10 июля 1943 года следует, что представляемый к званию Героя Советского Союза наводчик "сорокопятки" ефрейтор Бисарев "уничтожил не только 26 немецких танков, но также, будучи раненым, продолжил обстрел фашисткой пехоты".

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