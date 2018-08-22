Кремль не располагает информацией о якобы неудачном испытании ракеты

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне американский телеканал CNBC сообщил, что в конце 2017 года Россия неудачно испытала ракету, которая упала в Баренцево.

Песков также призвал обращаться с подробностями по этому вопросу в Минобороны России.

В мае CNBC также сообщал о неудачном испытании этой ракеты. По информации источников телеканала, знакомых с докладом американской разведки, в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания ракеты с ядерной силовой установкой завершились неудачно. При этом утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась.

В ответ на майский материал американского телеканала в Кремле призвали слушать российского президент и верить главе государства.

В марте этого года Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого сообщил о разработке новейших видов отечественного стратегического оружия. В частности, президент рассказал о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой. Президент отметил, что такая ракета имеет практически неограниченную дальность, непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода рубежей перехвата, и потому является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО

Путин также сообщил, что испытания успешно состоялись в конце 2017 года на Центральном полигоне Министерства обороны. Президент подчеркнул, что в ходе испытаний в ходе испытательного полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.