Кремль не располагает информацией о якобы неудачном испытании ракеты

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков также призвал обращаться с подробностями по этому вопросу в Минобороны России.
В мае CNBC также сообщал о неудачном испытании этой ракеты. По информации источников телеканала, знакомых с докладом американской разведки, в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания ракеты с ядерной силовой установкой завершились неудачно. При этом утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась.
В ответ на майский материал американского телеканала в Кремле призвали слушать российского президент и верить главе государства.
Путин также сообщил, что испытания успешно состоялись в конце 2017 года на Центральном полигоне Министерства обороны. Президент подчеркнул, что в ходе испытаний в ходе испытательного полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.