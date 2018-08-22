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Безопасность

Эксперт ответил на сообщение о потере Россией ракеты с ядерным двигателем

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2018" (100)
(обновлено: 14:30 22.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБаренцево море. Архивное фотоБаренцево море. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сообщение американского телеканала CNBC о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой — это целенаправленная информационная операция США, проведенная с целью дискредитации передовых достижений оборонно-промышленного комплекса России в дни проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума "Армия-2018", считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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Во вторник канал CNBC со ссылкой на свои источники сообщил, что в конце 2017 года испытания этой ракеты прошли неудачно, она упала в Баренцево море.

"Это целенаправленная информационная операция. Она приурочена к открывшемуся форуму "Армия-2018" с целью дискредитировать новые российские разработки, посеять сомнения в них", — сказал Коротченко РИА Новости. "Об очень высоком потенциале нашего оборонно-промышленного комплекса можно судить по двум сотням образцов новейшего оружия, которые выставлены на форуме "Армия-2018". Они еще раз дают возможность убедиться в реализуемости всего того, что разрабатывается в России в военном плане", — добавил он.

"С большой долей вероятности можно сказать, что сообщение американского телеканала — это специально срежиссированный вброс, за которым стоят те структуры Пентагона, которые проводят информационные операции в киберпространстве", — отметил собеседник агентства.

"Отдельно хочу сказать, что при любых разработках новых видов оружия есть некоторый процент неудачных испытаний — это нормально. Очевидно, и у нас они присутствуют. Мы помним, как принималась на вооружение ракета "Булава", там были неудачные пуски. Сегодня эта система завершена и принята на вооружение. Поэтому безотносительно этого вброса можно сказать, что, проводя испытания, разработчики выявляют определенные проблемы, но эти проблемы решаемы. Неудачные результаты испытаний анализируются и дают возможность исправления тех моментов, которые того требуют", — сказал Коротченко.

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© РИА Новости / Денис Абрамов
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"Недавно были показаны кадры, где не единичные экземпляры, а несколько экземпляров новейшей крылатой ракеты собираются в цехах на соответствующих оборонных предприятиях, чтобы продолжить цикл испытаний. И нет никаких сомнений, что разработка всех анонсированных систем оружия завершится и они будут приняты на вооружение", — добавил эксперт.

Нынешнее сообщение CNBC о якобы неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой — не первое, которое сделал телеканал на эту тему. В конце мая нынешнего года CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники опубликовал информацию, согласно которой все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания этой ракеты были неудачными. В частности утверждалось, что в ходе тестирования ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на то сообщение CNBC посоветовал журналистам слушать президента России Владимира Путина и верить главе государства.

В марте нынешнего года в послании Федеральному собранию Путин сообщил о новейших видах отечественного стратегического вооружения. Речь, в частности, шла о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой. Такая ракета имеет практически неограниченную дальность, непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода рубежей перехвата и потому неуязвима для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, подчеркивал президент.

Путин тогда сообщил, что испытания этой ракеты успешно прошли в конце 2017 года на Центральном полигоне Министерства обороны, в ходе испытательного полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенные пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой, отметил глава государства.

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Безопасность
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Колхозник Дмитрий
Отмазки уровня дет-сада
14:01
22.08.2018
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