Новейший ЗРК "Стрела-10М" в ближайшее время передадут на испытания

КУБИНКА, 22 авг – РИА Новости. Новейший зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Стрела-10МЛ" в ближайшее время будет передан в опытно-войсковую эксплуатацию, заявил в интервью РИА Новости директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Ранее "Ростех" сообщил об успешных испытаниях ЗРК "Багульник", не уточняя характеристики и предназначение данного комплекса.

"Название "Багульник" было рабочим названием проекта. Сегодня ЗРК получил утвержденное название "Стрела-10МЛ". В настоящее время с Минобороны решается вопрос о поставке данного комплекса в опытно-войсковую эксплуатацию в условиях, приближенных к реальным, с последующим принятием на вооружение ВС РФ и организации серийного производства", — сказал Абрамов.

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