На "Армии-2018" показали бой БМП "Басурманин" и танка Т-90М

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Иностранные гости международного военно-технического форума "Армия-2018" в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу впервые увидели в показательном бою танк Т-90М, боевую машину пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитную установку ЗУ-23М "Спарка", а также другие образцы новейшей техники.
Кроме того, робототехнический комплекс "Нерехта" вел огонь из 12,7-миллиметрового пулемета "Корд", позволяющего стрелять в дистанционном режиме непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).
Также свои возможности показали другие средства сухопутных войск — бронеавтомобили "Тигр-М", "Рысь", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", зенитная самоходная установка "Шилка-М4", самоходное артиллерийское орудие 2С34 "Хоста", модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также линейка армейских грузовиков и тягачей на базе "Урал" и "Камаз".