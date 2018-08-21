"Швабе" привез на "Армию-2018" лазерный антидрон и экспериментальную оптику

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех демонстрирует в рамках международного форума "Армия-2018", который проходит в Кубинке с 21 по 26 августа, более сотни разработок, сообщает пресс-служба холдинга.

Среди экспонатов — демонстрационный образец лазерного комплекса борьбы с беспилотниками, квадрокоптер ORION-DRONE со SWIR-камерой и камерой, работающей в ультрафиолетовом диапазоне, а также устройство предупреждения о ракетной атаке из состава бортового комплекса средств защиты от поражения боевого вертолета Ми-28НЭ.

На открытой уличной экспозиции рядом с главным павильоном представлен гражданский гусеничный вездеход СБХ-10, способный перемещаться по земле, песку, снегу и болоту, а также машина сервисной службы, осуществляющая ремонт оптико-электронных приборов и систем в полевых условиях 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Посетителей стендов холдинга знакомят с широким спектром снайперской оптики, в том числе — с отечественными панкратическими прицелами со светопропусканием более 90%, на уровне ведущих мировых аналогов.

"Ежегодное участие в "Армии" для "Швабе" — не столько традиция или профессиональная необходимость, сколько показатель того, что Холдинг не опускает качественную планку и готов представлять свои разработки на столь высоком уровне. Мы говорим о крупнейшей выставке в России и одной из наиболее масштабных в мире. Это место встречи лидеров индустрии, куда приезжают, чтобы показать лучшее и заключить важнейшие контракты", — заявил первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" предусмотрены выставочная, демонстрационная и научно-деловая программы. Участие подтвердили более 60 стран. Запланирован показ порядка 750 образцов современной военной и специальной техники.

Холдинг "Швабе" представляют 10 предприятий: Красногорский завод им. С. А. Зверева, Вологодский оптико-механический завод, Государственный институт прикладной оптики, Новосибирский приборостроительный завод, НПО "Орион", Уральский оптико-механический завод, "Швабе — Технологическая лаборатория", НИИ "Полюс", Московский завод "Сапфир" и Лыткаринский завод оптического стекла.