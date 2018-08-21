"Рособоронэкспорт" проведет переговоры с 18 странами на "Армии-2018"

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА новости. "Рособоронэкспорт" в рамках форума "Армия-2018" проведет переговоры с делегациями 18 стран и 50 компаний, сообщил журналистам глава компании Александр Михеев.

"У нас намечены делегации из порядка 18 стран, более 50 фирм и компаний заявились на переговоры. В рамках выставки проводится несколько межправительственных комиссий с Египтом Узбекистаном, Ботсваной", — перечислил он.

"Рособоронэкспорт" — единственный в России спецэкспортер вооружений и военной техники, на долю компании приходится более 85% экспорта по данному сегменту. Компания взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.