На "Армии-2018" планируют подписать контракты более чем на 40 млрд рублей

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Общая сумма контрактов на вооружение и военную технику, которые будут подписаны на форуме "Армия-2018", превысит показатель прошлого года в 40 млрд рублей, ожидает вице-премьер Юрий Борисов.

"Если мне память не изменяет, в прошлом году я (тогда в должности замминистра обороны) подписывал (контракты на) около 40 миллиардов рублей. В этом году по всем параметрам форум бьет все рекорды прошлого года примерно на 40%. Я думаю, что да (превысит сумму прошлогодних контрактов)", — сказал Борисов на открытии выставки, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что после каждого форума увеличивается число предприятий ОПК, которые работают с Минобороны.

"Это очень хорошо. Это новая кровь. Новые решения. Новые идеи", — сказал зампред правительства.