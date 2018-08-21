Борисов верит в возможности ОПК нарастить объем гражданской продукции

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в срок выполнят программу увеличения производства гражданской продукции, заявил вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума "Армия-2018".

"Диверсификация — это проблема не только России. Она стоит практически у всех ведущих стран. Объем гособоронзаказа носит циклический характер, и нужно всегда иметь военно-техническое сотрудничество и гражданский рынок. Я думаю, это по силам нашим предприятиям", — сказал Борисов.

Хотя, отметил он, несмотря на схожие технологические условия производства, продажа товаров на гражданском рынке ведётся по другой модели.

Вице-премьер напомнил, что президентом поставлена задача к 2025 году достичь 30%, а к 2030 году — 50% выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК.

"Если нам удастся это сделать, а мы, безусловно, это сделаем, будущее предприятий ОПК будет прогнозируемым и срывов, как мы получили в 1990-х и в 2000-х годах, безусловно, не будет", — заключил Борисов.