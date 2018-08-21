Второй фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту в 2019 году

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" передадут флоту в 2019 году, заявил РИА Новости гендиректор "Северной верфи", где строят этот корабль, Игорь Пономарев.
"В 2019 году. На испытания планируем вывести до конца 2018 года", — сказал Пономарев, отвечая на вопрос корреспондента, когда фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту.
Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".