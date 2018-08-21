Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве

Посетители на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото

Посетители на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото

КУБИНКА (Московская обл), 21 авг — РИА Новости. Министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.

Соглашение было подписано на полях международного военно-технического форума "Армия-2018". По словам Шойгу, соглашение станет фундаментом развития отношений двух стран в оборонной сфере.

"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", — сказал российский министр.

В свою очередь глава минобороны Буркина-Фасо подчеркнул особенную важность того, что заключение этого соглашения является конкретным знаком жизнеспособности, совершенствования двусторонних отношений и говорит об их долгосрочном характере.