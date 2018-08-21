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Безопасность

Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2018" (33)
(обновлено: 12:00 21.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭкспонаты на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фотоЭкспонаты на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КУБИНКА (Московская область), 21 авг – РИА Новости. Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) во вторник подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Посетители на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шойгу назвал ЦАР перспективным партнером России в Африке

Церемония состоялась в рамках военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке. Подписи под документом поставили глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его коллега из ЦАР Мари Ноэль Койяра.

По оценке Шойгу, реализация соглашения "будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере".

Койяра в свою очередь выразила надежду, что договор станет основой для подготовки национальных Вооруженных сил, не уточняя, будут ли они готовиться в России или российскими специалистами в Африке.

Как говорится в справке на сайте МИД РФ, сейчас внутриполитическая обстановка в ЦАР "остается крайне сложной", переходной администрации и иностранным военным присутствиям (ООН, Евросоюза и отдельно Франции) "не удается эффективно обеспечить безопасность на всей территории страны".

"Сохраняется высокая степень межобщинной конфронтации и межконфессионального противостояния. Органы государственной власти на местах практически прекратили свою деятельность. На этом фоне продолжается деградация социально-экономической и гуманитарной ситуации. В северо-восточных районах ЦАР населенных мусульманами растут сепаратистские настроения, звучат призывы к созданию исламского государства", — отмечается в документе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Шойгу обсудил с ливийским маршалом Хафтаром вопросы безопасности в регионе

Число жертв внутреннего конфликта в период с 2012 года, по оценкам ряда НПО, идет уже на тысячи, есть потери среди миротворцев. Действующие на территории ЦАР многочисленные незаконные вооруженные формирования держат под своим контролем добычу природных ресурсов (золото, алмазы), говорится в справке МИД.

Тридцатого июля в ЦАР были убиты неизвестными российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.

При этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что еще в марте сообщали об отправке 170 "гражданских инструкторов" в эту страну. Детали миссии этих людей в ведомстве не уточняли, сообщая, что "это точно не вопрос к МИД".

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