В России планируют начать модернизацию всего парка БМП-1 в этом году

КУБИНКА (Московская область), 21 авг – РИА Новости. Модернизацию всего российского парка боевых машин пехоты БМП-1 планируется начать в этом году, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации "Уралвагонзавод".

Первый модернизированный образец данной машины представлен на открывшемся во вторник форуме "Армия-2018".

"Принято решение о модернизации российского парка БМП-1. Работы по продлению ресурса и повышению боевой мощи этих машин планируем начать в этом году", — сказал собеседник агентства.

На обновленную БМП-1 будут ставить боевое отделения от БТР-82А с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. По своим боевым характеристикам пушка 2А72 практически идентична своей предшественнице 2А42, которой вооружали БМП-2 и ставят на ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н.

"Благодаря новому унифицированному боевому отделению БМП-1 получила возможность эффективно действовать против живой силы, легкобронированной техники на дальностях до двух километров, а также может поражать низколетящие вертолеты", — добавил представитель компании.

За время производства БМП-1 (1966-1988) было построено более 20 тысяч таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии находятся около тысячи БМП-1, 7 тысяч бронемашин стоит на хранении Минобороны. Кроме того, почти 7 тысяч БМП-1 эксплуатируется сегодня в более чем в 30 странах мира.