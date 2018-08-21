Группировку немедленного применения ВДВ подняли по тревоге

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В рамках проверки боеготовности поднята по тревоге оперативно-тактическая группировка Воздушно-десантных войск, в которую вошли военнослужащие соединений из Ульяновска, Бурятии, Приморья, а также личный состав и специальная техника отдельного полка связи ВДВ из Подмосковья, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Большую часть задействованной в учениях военной техники представляют модернизированные образцы БМД-2К-АУ, оснащенные современными огневыми комплексами и новейшими цифровыми средствами связи "Стрелец", АСУ "Андромеда-Д".

Впервые в крупномасштабных маневрах будут применяться новейшие образцы военной техники БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" поступившие на вооружение Ульяновской десантно-штурмовой бригады в 2017 году.

В пресс-службе ведомства рассказали, что переброска десантных подразделений в район проведения маневров будет проводиться комбинированным способом как железнодорожным, так и воздушным транспортом. "Так, подразделения Ульяновского соединения ВДВ будут переброшены из пункта постоянной дислокации в район проведения учений воздушным способом самолетами военно-транспортной на расстояние более 5000 тысяч километров", — отметили в департаменте.