В Минобороны анонсировали отработку "танковой карусели" на Урале

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Более 6 тысяч военных примут участие в учениях и отработке "танковой карусели" на Урале, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.
В пресс-службе уточнили, что во время "танковой карусели" десятки Т-72Б3 в разной очередности будут выезжать из своих укрытий, вести огонь и снова на исходную позицию — такая методика лишает возможности противника реагировать оперативно.
В пресс-службе рассказали, что гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.