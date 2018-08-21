В Минобороны анонсировали отработку "танковой карусели" на Урале

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Более 6 тысяч военных примут участие в учениях и отработке "танковой карусели" на Урале, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.

"Более 6 тысяч военнослужащих и свыше 1100 единиц военной техники приведены в высшую степень боевой готовности и выдвинулись на Чебаркульский полигон для проведения разносторонних учений. Во время маневров танкисты отработают современные методики ведения боя, в том числе "танковую карусель", — заявили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что во время "танковой карусели" десятки Т-72Б3 в разной очередности будут выезжать из своих укрытий, вести огонь и снова на исходную позицию — такая методика лишает возможности противника реагировать оперативно.

В пресс-службе рассказали, что гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.