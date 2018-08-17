КОВРОВ (Владимирская область), 17 авг – РИА Новости. Первые контракты на поставку новейшей снайперской винтовки "Точность" уже подписаны, начались поставки в Росгвардию, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Все элементы данных комплексов — винтовки, патроны, средства прицеливания были приняты на вооружение ФСО России и Росгвардии. Сейчас заключены контракты и ведется производство. Первые серийные поставки в интересах Росгвардии уже состоялись", — сказал глава "Ростеха" во время выездного совещания по диверсификации ОПК в Коврове Владимирской области.

Ранее сообщалось, что винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6/69 и 7,62/52 миллиметров.