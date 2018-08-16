На "Армии-2018" покажут беспилотники сирийских террористов

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 16 авг – РИА Новости. Экспозиция оружия, используемого террористами в Сирии, будет организована на международном форуме "Армия-2018", сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, там будет представлен большой спектр оружия и техники, отбитого у боевиков, в частности беспилотные летательные аппараты и самодельные взрывные устройства.

Форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в парке "Патриот". Во время работы форума планируется провести более 150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов.

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