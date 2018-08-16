"Адмирал Григорович" впервые выполнил стрельбу "Калибром" в Черном море

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" впервые выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

По его словам, экипаж фрегата нанес ракетный удар комплексом "Калибр" по морской цели и поразил корабль условного противника, который находился почти в 80 километрах.

Как отметил Рулёв, для обеспечения безопасности морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства.

"Задачи по закрытию полигона выполняли 11 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота", — добавил он.