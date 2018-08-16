Два ракетоносца Ту-160 впервые выполнили посадку на Чукотке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродроме Анадырь (Чукотка) в рамках учений, сообщает в четверг Минобороны России.

"Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения Дальней авиации. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около семи тысяч километров", — говорится в сообщении.

Учения, в которых задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.