МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота совершил деловой заход в Алжир, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в Алжир", — сказал он.

Отмечается, что программой делового захода предусмотрен ряд протокольных мероприятий с участием командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, прибывшего в столицу Алжира накануне вечером, и представителями посольства Российской Федерации в стране.

Сообщается, что запланированы встречи командующего Северным флотом с командующим ВМС Алжира генерал-майором Моххамед-Ларби Хаули и командования отряда боевых кораблей Севфлота с командованием центральным военно-морским районом ВМС Алжира.

Кроме того, в Алжире российские моряки осмотрят достопримечательности столицы, а также посетят открытый археологический музей в городе Типаза. Также североморцы и алжирские военные моряки проведут спортивные соревнования по футболу. Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Алжир продлится до воскресенья.

За время выхода из главной базы Северного флота города Североморска, который состоялся 5 июля, боевые корабли Северного флота преодолели более 6,3 тысяч морских миль. Они представили Северный флот в Главном военно-морском параде в Кронштадте и приняли участие в межфлотском учении в Балтийском море совместно с кораблями Балтийского и Черноморского флотов, а также продолжили плановую боевую учебу в Атлантическом океане.