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Звездные войны: Трамп сделал ставку на спутники-шпионы и высокие технологии

(обновлено: 18:49 14.08.2018)
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© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Милитаризация космоса, ревизия флотов, модернизация стратегических сил и новые рабочие места — президент США Дональд Трамп принял военный бюджет на 2019 финансовый год, в рамках которого Пентагон получит рекордные 716 миллиардов долларов. Документ подписали в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. О том, на что американские военачальники потратят выделенные им миллиарды, — в материале РИА Новости.

Ставка на хайтек

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Мнение: в новом оборонном бюджете США – продуманная стратегия
Новый военный бюджет США — крупнейший за всю историю, больше прошлогоднего на 20 миллиардов долларов. В документе уделяется повышенное внимание модернизации почти всех видов войск, в том числе стратегических. Кроме того, общая численность Вооруженных сил увеличится на 15 тысяч человек. Большинство из них, очевидно, будут служить в космических войсках, о создании которых не так давно объявил Дональд Трамп.

"Космические войска — приоритетное направление развития Вооруженных сил США, львиная доля бюджета уйдет на их формирование, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Ставку делают на высокие технологии. Выход из Договора по открытому небу, действующего с 1992-го, показывает, что американцы больше не рассчитывают на летную технику для оценки российского военного потенциала и будут развивать сеть спутников-разведчиков, чтобы следить за нами, не спрашивая разрешения".

© AFP 2018 / US Air Force / Joe DavilaПуск ракеты шахтного базирования системы Ground-Based Interceptor (GBI)
© AFP 2018 / US Air Force / Joe Davila
Пуск ракеты шахтного базирования системы Ground-Based Interceptor (GBI)

Согласно бюджету, Агентство противоракетной обороны США намеревается уже в ближайшее время приступить к развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны завершиться к 31 декабря 2022 года. Очевидно, Пентагон решил пойти на это, чтобы найти средства противодействия новейшим российским стратегическим разработкам, таким как межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и гиперзвуковой комплекс "Авангард".

Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал. Архивное фото
© Минобороны РФ
"Кинжал" и "Авангард" обнуляют существующие ПВО и ПРО, считает эксперт
Документ, к слову, требует от президента США отчитаться, поднимала ли его администрация на переговорах с Россией вопрос о соответствии этих вооружений договору СНВ-3. Очевидно, презентация ракетных новинок, которую Владимир Путин провел 1 марта 2018-го в ежегодном послании Федеральному собранию, серьезно обеспокоила западных военачальников. Сами американцы, к слову, топор ядерной войны зарывать не собираются — в бюджете предусмотрены немалые средства на модернизацию ракет Minuteman-III, стоящих на вооружении с 1970-х годов.

Небо и море

Военно-морские силы — ключевой элемент геополитической стратегии США, и финансирование выделяется соответствующее. На 13 новых кораблей и ускорение строительства четвертого авианосца класса Ford выделяют более 24 миллиардов долларов. Немало средств уйдет на поддержание в хорошем состоянии имеющейся военно-морской техники. Трамп не раз заявлял, что сейчас из 12 флотов ВМС США полностью боеготовы не более семи.

© Фото : U.S. Navy/ Matt BrownУдарная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон". 31 марта 2017
© Фото : U.S. Navy/ Matt Brown
Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон". 31 марта 2017

Традиционно особое внимание в бюджете уделено военно-воздушным силам. Пентагон потратит около восьми миллиардов долларов на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35 в модификациях для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Реализуют и программу перспективных беспилотников. Американские военные, в частности, намереваются приобрести партию дронов EQ-4B. Эта модификация разведывательного RQ-4, по сути, представляет собой "летающий роутер" для передачи различной цифровой информации между союзными подразделениями на поле боя.

Американские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
National Interest сравнил вооружение спецназа России и США
А вот сухопутные войска (СВ), судя по всему, останутся "бедным родственником". Аналитики полагают, что дополнительно тратиться на них Пентагон не будет. Министр обороны Джеймс Мэттис неоднократно называл армию вспомогательными войсками, поскольку в войнах будущего будут побеждать технологии, а не живая сила. Неудивительно, что в бюджете на закупку новой техники для СВ выделили всего 360 миллионов долларов. Эти средства пойдут на строительство бронетранспортеров Stryker A1, а также на модернизацию 135 танков M1 Abrams, 60 гусеничных БМП Bradley, 200 многоцелевых бронированных машин и 3,5 тысячи военных внедорожников, что "собьет ржавчину" с вечно недофинансируемых сухопутных войск, но вряд ли переведет их на качественно новый уровень развития.

Лояльная армия

Значительная часть военного бюджета направляется на формирование системы сдерживания государств, которые США считает потенциальными противниками. Это прежде всего КНР и Россия. На "противостояние российской агрессии" в Европе, в частности, выделят 6,3 миллиарда долларов. Предусмотрено усиление военного присутствия США на границах с Россией, строительство новых и модернизацию старых баз, создание необходимой инфраструктуры для быстрой переброски войск и так далее. Кроме того, принято решение чаще проводить военные учения в Черном море при участии ВМС Украины и Грузии. Китай уже назвал новый военный бюджет США "агрессивным", а член комитета по международным делам Сергей Железняк обвинил Вашингтон в желании подстегнуть гонку вооружений.

© Фото : U.S. Army / Spc. Dakota YoungВоеннослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, Литва
© Фото : U.S. Army / Spc. Dakota Young
Военнослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, Литва

В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что Россия не будет увеличивать военный бюджет и втягиваться в новое противостояние. По его словам, безопасность государства и без того обеспечена надежно. Вместе с тем многие эксперты не склонны видеть в наращивании оборонных трат Пентагоном каких-либо серьезных агрессивных намерений, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Более того, рекордный военный бюджет во многом направлен внутрь страны.

Американские военные. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Эксперт: оборонный бюджет США связан с дороговизной американского оружия
"Трамп продолжает следовать своей стратегии индустриального взрыва — научного и промышленного рывка, который создаст в США десятки тысяч новых рабочих мест, — считает Сергей Судаков. — Президент хочет вернуть стране пальму первенства в высокотехнологичной оборонной сфере, которую не так давно перехватила Южная Корея. И самое важное — увеличение военного бюджета, который курировал лично Трамп, еще больше сблизит Белый дом и Пентагон. Верховный главнокомандующий финансовыми вливаниями формирует максимально лояльную армию".

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