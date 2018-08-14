Звездные войны: Трамп сделал ставку на спутники-шпионы и высокие технологии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Милитаризация космоса, ревизия флотов, модернизация стратегических сил и новые рабочие места — президент США Дональд Трамп принял военный бюджет на 2019 финансовый год, в рамках которого Пентагон получит рекордные 716 миллиардов долларов. Документ подписали в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. О том, на что американские военачальники потратят выделенные им миллиарды, — в материале РИА Новости.
Ставка на хайтек
"Космические войска — приоритетное направление развития Вооруженных сил США, львиная доля бюджета уйдет на их формирование, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Ставку делают на высокие технологии. Выход из Договора по открытому небу, действующего с 1992-го, показывает, что американцы больше не рассчитывают на летную технику для оценки российского военного потенциала и будут развивать сеть спутников-разведчиков, чтобы следить за нами, не спрашивая разрешения".
Согласно бюджету, Агентство противоракетной обороны США намеревается уже в ближайшее время приступить к развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны завершиться к 31 декабря 2022 года. Очевидно, Пентагон решил пойти на это, чтобы найти средства противодействия новейшим российским стратегическим разработкам, таким как межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и гиперзвуковой комплекс "Авангард".
Небо и море
Военно-морские силы — ключевой элемент геополитической стратегии США, и финансирование выделяется соответствующее. На 13 новых кораблей и ускорение строительства четвертого авианосца класса Ford выделяют более 24 миллиардов долларов. Немало средств уйдет на поддержание в хорошем состоянии имеющейся военно-морской техники. Трамп не раз заявлял, что сейчас из 12 флотов ВМС США полностью боеготовы не более семи.
Традиционно особое внимание в бюджете уделено военно-воздушным силам. Пентагон потратит около восьми миллиардов долларов на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35 в модификациях для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Реализуют и программу перспективных беспилотников. Американские военные, в частности, намереваются приобрести партию дронов EQ-4B. Эта модификация разведывательного RQ-4, по сути, представляет собой "летающий роутер" для передачи различной цифровой информации между союзными подразделениями на поле боя.
Лояльная армия
Значительная часть военного бюджета направляется на формирование системы сдерживания государств, которые США считает потенциальными противниками. Это прежде всего КНР и Россия. На "противостояние российской агрессии" в Европе, в частности, выделят 6,3 миллиарда долларов. Предусмотрено усиление военного присутствия США на границах с Россией, строительство новых и модернизацию старых баз, создание необходимой инфраструктуры для быстрой переброски войск и так далее. Кроме того, принято решение чаще проводить военные учения в Черном море при участии ВМС Украины и Грузии. Китай уже назвал новый военный бюджет США "агрессивным", а член комитета по международным делам Сергей Железняк обвинил Вашингтон в желании подстегнуть гонку вооружений.
В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что Россия не будет увеличивать военный бюджет и втягиваться в новое противостояние. По его словам, безопасность государства и без того обеспечена надежно. Вместе с тем многие эксперты не склонны видеть в наращивании оборонных трат Пентагоном каких-либо серьезных агрессивных намерений, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Более того, рекордный военный бюджет во многом направлен внутрь страны.