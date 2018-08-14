Россия может представить доказательства, что "Сармат" не попадает под СНВ-3

РФ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ "САРМАТ" НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД СНВ-3 — ЗАМПРЕД КОМИТЕТА СФ