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Эксперт прокомментировал место России в рейтинге производителей оружия

(обновлено: 17:45 13.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей. Архивное фотоЗенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Растущий в мире спрос на российские системы и комплексы противовоздушной обороны производства концерна "Алмаз-Антей" обеспечили России место в рейтинге крупнейших мировых производителей оружия, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, комментируя рейтинг Defense News.

Военнослужащие подразделения cухопутных войск США. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
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Ранее американский специализированный еженедельник Defense News опубликовал рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, восьмое место в котором занял российский концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

"В сегменте ПВО-ПРО Россия удерживает абсолютное лидерство – от нас отстают США, страны НАТО и другие государства с развитой военной промышленностью. Включение в этот рейтинг говорит о том, что мы уже играем в высшей лиге военно-промышленных держав. Это большое достижение, учитывая, что данный рейтинг составляло американское издание Defense News, а отношение к нам там явно не комплементарное, но против фактов им возразить нечего", — сказал Коротченко.

Су-35. Архивное фото
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
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Эксперт подчеркнул, что сегодня десятки стран покупают российские зенитно-ракетные системы и комплексы малой, средней и большой дальности. Такой спрос связан с тем, что наличие у того или иного государства современной системы ПВО, способной отразить атаки высокоточного оружия, в частности крылатых ракет воздушного и морского базирования, является залогом его суверенитета.

"Государства, которые реально заботятся о собственном суверенитете, на протяжение десятилетий серийно закупают российские комплексы ПВО. В частности, Китай, который сначала реализовал мега-контракт на поставку С-300ПМУ2 и сегодня получает системы следующего поколения С-400. Индия, несмотря на серьёзное давление США, также приняла политическое решение о закупках данных систем", — сказал собеседник агентства.

Директор ЦАМТО напомнил, что всего "в очереди" за С-400 стоит более десяти стран, а недавно принятая на вооружение так называемая "дальняя" зенитная управляемая ракета (зона поражения – свыше 400 километров) только увеличит экспортный потенциал и привлекательность "четырёхсотки" для инозаказчиков.

Танк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения топ-100 составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире. Распределение мест в топ-100 Defense News производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Владимирович
Вот почему у нас всегда очереди?
Неужели производственных площадей не хватает или персонала
16:55
13.08.2018
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