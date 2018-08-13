Эксперт прокомментировал место России в рейтинге производителей оружия

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Растущий в мире спрос на российские системы и комплексы противовоздушной обороны производства концерна "Алмаз-Антей" обеспечили России место в рейтинге крупнейших мировых производителей оружия, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, комментируя рейтинг Defense News.

Ранее американский специализированный еженедельник Defense News опубликовал рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, восьмое место в котором занял российский концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

"В сегменте ПВО-ПРО Россия удерживает абсолютное лидерство – от нас отстают США, страны НАТО и другие государства с развитой военной промышленностью. Включение в этот рейтинг говорит о том, что мы уже играем в высшей лиге военно-промышленных держав. Это большое достижение, учитывая, что данный рейтинг составляло американское издание Defense News, а отношение к нам там явно не комплементарное, но против фактов им возразить нечего", — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что сегодня десятки стран покупают российские зенитно-ракетные системы и комплексы малой, средней и большой дальности. Такой спрос связан с тем, что наличие у того или иного государства современной системы ПВО, способной отразить атаки высокоточного оружия, в частности крылатых ракет воздушного и морского базирования, является залогом его суверенитета.

"Государства, которые реально заботятся о собственном суверенитете, на протяжение десятилетий серийно закупают российские комплексы ПВО. В частности, Китай, который сначала реализовал мега-контракт на поставку С-300ПМУ2 и сегодня получает системы следующего поколения С-400. Индия, несмотря на серьёзное давление США, также приняла политическое решение о закупках данных систем", — сказал собеседник агентства.

Директор ЦАМТО напомнил, что всего "в очереди" за С-400 стоит более десяти стран, а недавно принятая на вооружение так называемая "дальняя" зенитная управляемая ракета (зона поражения – свыше 400 километров) только увеличит экспортный потенциал и привлекательность "четырёхсотки" для инозаказчиков.

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения топ-100 составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире. Распределение мест в топ-100 Defense News производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.