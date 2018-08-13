Эксперт прокомментировал место России в рейтинге производителей оружия

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Растущий в мире спрос на российские системы и комплексы противовоздушной обороны производства концерна "Алмаз-Антей" обеспечили России место в рейтинге крупнейших мировых производителей оружия, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, комментируя рейтинг Defense News.
По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.
"В сегменте ПВО-ПРО Россия удерживает абсолютное лидерство – от нас отстают США, страны НАТО и другие государства с развитой военной промышленностью. Включение в этот рейтинг говорит о том, что мы уже играем в высшей лиге военно-промышленных держав. Это большое достижение, учитывая, что данный рейтинг составляло американское издание Defense News, а отношение к нам там явно не комплементарное, но против фактов им возразить нечего", — сказал Коротченко.
"Государства, которые реально заботятся о собственном суверенитете, на протяжение десятилетий серийно закупают российские комплексы ПВО. В частности, Китай, который сначала реализовал мега-контракт на поставку С-300ПМУ2 и сегодня получает системы следующего поколения С-400. Индия, несмотря на серьёзное давление США, также приняла политическое решение о закупках данных систем", — сказал собеседник агентства.
Директор ЦАМТО напомнил, что всего "в очереди" за С-400 стоит более десяти стран, а недавно принятая на вооружение так называемая "дальняя" зенитная управляемая ракета (зона поражения – свыше 400 километров) только увеличит экспортный потенциал и привлекательность "четырёхсотки" для инозаказчиков.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.