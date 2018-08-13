Эксперт оценил угрозы срыва контракта на поставку Турции С-400

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Турция в состоянии оплатить контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400, а их получение поднимет военно-политический авторитет страны, поэтому нет никаких угроз срыва данного соглашения из-за падения турецкой национальной валюты, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Никаких угроз контракту нет. Начнем с того, что Россия предоставила Турции кредит для оплаты части данного контракта. Для взаиморасчетов будут использоваться если не доллары, то другие виды конвертируемых валют, поэтому никакого ущерба не будет. Возможностей турецкой экономики вполне достаточно, чтобы оплатить данный контракт и погасить кредит. Более того, в условиях, когда США массировано обрушивают экономику Турции с целью спровоцировать недовольство населения и свергнуть (президента Реджепа Тайипа) Эрдогана, турецкий лидер будет объективно сближаться с Россией", — сказал Коротченко РИА Новости в понедельник.

По его мнению, в случае усиления давления со стороны США, Анкара может выйти из военной части НАТО, сохранив там только политическое членство, как это в свое время сделала Франция при Шарле де Голле.

"Мотив Эрдогана здесь — это государственный суверенитет в воздушно-космическом пространстве. Он прекрасно понимает, что при силовом давлении на Турцию, если он будет контролировать воздушное пространство над страной, то он станет абсолютным хозяином положения. Получение Турцией С-400 поднимет не только авторитет ее президента, но и в целом военно-политический авторитет страны", — резюмировал эксперт.

О падении лиры

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ С-400

Осенью 2017 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже внесла первый взнос за эти системы.

Позднее, в декабре того же года, в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, по которому часть контракта Турция оплатит сама, другую часть — за счет предоставленного РФ оборонного кредита.

Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Как заявлял журналистам замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, поставки С-400 перенесены на более ранний срок, чем это было предусмотрено контрактом, и начнутся в июле 2019 года.