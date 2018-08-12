Минобороны рассекретило личный приказ Сталина о бомбардировке Берлина

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство обороны рассекретило архивные документы об истории военной авиации и подвигах советских летчиков во времена Великой Отечественной войны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

В подборке представлена копия рукописного проекта приказа комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке Берлина в августе 1941 года.

"Т-щу Водопьянову

Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии т. Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней, в зависимости от условий погоды, произвести налет на Берлин. При налете кроме фугсных бомб обязательно сбросить на Берлин также зажигательные бомбы малого и большого калибра. В случае если моторы начнут сдавать по пути на Берлин, иметь в качестве запасной цели для бомбежки г. Кенигсберг.

И. Сталин

8.8.41"

© Фото : Минобороны Проект приказа Государственного комитета обороны СССР © Фото : Минобороны Проект приказа Государственного комитета обороны СССР

Кроме того, ведомство опубликовало архивные документы с подробностями подвигов илотов-штурмовиков, имена которых ранее не разглашались.

Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, который нанес существенный урон противники и посадил полуразбитое воздушное судно на одно уцелевшее шасси.

"В подборке документов также малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло, — на старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого и Черевко и старшину Алексееву", — говорится в сообщении.

© Минобороны Отчет о боевой работе 62 шап © Минобороны Отчет о боевой работе 62 шап

В ведомстве отметили, что отдельная рубрика также посвящена советской летчице Екатерине Зеленко, которая выполнила свыше сорока успешных боевых вылетов менее чем за шесть месяцев войны. Зеленко посмертно наградили званием Героя Советского Союза за "беспримерный героизм и волю к победе" после того, как она совершила воздушный таран.

Минобороны также опубликовало уникальные аналитические документы об особенностях воздушных судов, моторов, авиационного вооружения и спецоборудования, которые были составлены на основе опыта, полученного в ходе боевых действий.

© Фото : Минобороны Страница из фотоальбома "Живучесть самолетов, моторов, вооружения и спецоборудования. Из опыта Отечественной войны 1941-1945 гг." © Фото : Минобороны Страница из фотоальбома "Живучесть самолетов, моторов, вооружения и спецоборудования. Из опыта Отечественной войны 1941-1945 гг."

В этих документах имеются сведения о таких воздушных судах, как Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и других.

Удары по столице Третьего рейха

Советский союз нанес воздушные удары по Берлину в ответ на бомбардировки Москвы в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Бомбардировки имели значительный психологический и военно-политический эффект.

Идея о бомбардировке Берлина в ответ на действия нацистской Германии высказал в конце июля 1941 года командующий авиацией ВМФ генерал-лейтенант Семен Жаворонков.

В ночь на пятое августа пять советских самолетов совершили пробный полет в окрестности немецкой столицы с целью уточнить маршрут практически определить бомбовую нагрузку. В ходе операции был потеряно одно из воздушных судов.

Вечером седьмого августа группа из 15 бомбардировщиков поднялась в небо и направилась в сторону Берлина. Маршрут проходил над Балтийским морем вне видимости берега, температура за бортом достигала минус 35-40 °C. Спустя три часа самолеты вышли к северной границе Германии и были обнаружены немецкими наблюдательными постами, которые, однако, не открывали огонь по воздушным судам, принимая советские бомбардировщики за немецкие.

Основная часть авиаудара пришлась по стадиону, новому индустриальному кварталу, вокзалу и телеграфу. После бомбардировки по советским самолетам открыли огонь, однако все воздушные суда вернулись на базу.

Авиаудар застал немецкое руководство врасплох. В Берлине приписали атаку англичанам, однако в Лондоне публично рассказали, что британская авиация не летала над немецкой столицей 7-8 августа.

Приказом наркома от восьмого августа экипаж бомбардировщиков получил благодарности и по две тысячи рублей. Кроме того, было предписано, что подобную сумму будет получать каждый, кто бомбил немецкую столицу.

Указом от 13 августа звание Героя Советского Союза получили полковник Преображенский, пилоты Василий Гречишников, Андрей Ефремов, Михаил Плоткин и флагманский штурман полка Петр Хохлов.

Всего до начала сентября 1-й минно-торпедный авиаполк совершил десять налетов на столицу Третьего рейха. В общей сложности до города долетели 33 бомбардировщика, которые сбросили 36 тонн бомб и 34 контейнера с листовками и газетами.