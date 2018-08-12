В Великую Отечественную советский флот потерял несколько сотен кораблей. Некоторые — при неизвестных обстоятельствах, их экипажи считались пропавшими без вести. Участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» разыскивают затонувшие суда и воздают морякам последние почести.
«Я давно увлекаюсь дайвингом, — рассказывает отец Иннокентий, эконом московского Свято-Данилова монастыря. — Ну а когда познакомился с парнями, дело, которым они занимаются, показалось мне очень нужным и важным».
Отец Иннокентий (Ольховой) соединяет в себе качества спортсмена и интеллектуала. Он хорошо разбирается в самых разных, казалось бы, вещах — от церковной истории до сельского хозяйства.
Весь монастырский быт завязан на нем, но в последние годы он находит время и для участия в экспедициях разведывательно-водолазной команды.
А началось все с панихиды, которую отслужил отец Иннокентий. Отпевали моряков с поднятой подводной лодки.
После этого он и сам стал нырять к затонувшим кораблям. Да еще и ремеслу подводного оператора обучился.
Это очень пригодилось в середине июня, когда команда нашла эскадренный миноносец «Новик» . Он покоится на дне Финского залива на глубине 75 метров в районе мыса Юминда. Сто лет назад это был прорывной для российского флота проект, превосходивший и по размерам, и по вооружению, и по скорости все ранее построенные эсминцы.
В Первую мировую «Новик» предотвратил прорыв немецкого флота в Рижский залив, в составе соединения контр-адмирала Колчака топил в Норчепингской бухте немецкие транспорты с железной рудой, оборонял Моонзундский архипелаг. Ту войну миноносец пережил, был переименован большевиками в «Якова Свердлова» и в Великую Отечественную эскортировал крупные корабли, прикрывал действия сил флота.
Погиб эсминец в печально известном Таллинском переходе: наткнулся на мину и, разорванный мощным подводным взрывом пополам, ушел под воду менее чем за пять минут, унеся с собой 144 жизни.
«Новика»-«Свердлова» искали целенаправленно.
«Наш историк Михаил Иванов, собрав в архивах данные, определил квадрат, где должен лежать корабль. После этого связался с финской коллегой Имми Валлин. Та, выйдя в море на своем суденышке, обследовала участок сонаром. И действительно обнаружила затонувшее судно! — говорит отец Иннокентий. — Но еще нужно было проверить, тот ли это корабль».
Первичный осмотр он выполнил вместе с руководителем экспедиции Константином Богдановым, историком Михаилом Ивановым и одним финским аквалангистом.
«У нас с Костей открытые эстонские визы, — продолжает священник-дайвер. — Я захватил с собой видеокамеру для подводных съемок, и хотя вода оказалась очень мутной, сумел снять название корабля, советский герб, а также штурвал и орудия главного калибра. После этого никаких сомнений уже не осталось».
По словам основателя разведывательно-водолазной команды Константина Богданова, замысел экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» возник еще в 2005-м.
Первым обследовали тральщик советского ВМФ «Червоний казак», затонувший в Цемесской бухте 26 марта 1943 года. Затем поисковики отправились на Балтику. Удалось отыскать 13 субмарин, получивших символическое название «Бессмертный дивизион». Иногда случаются и совсем неожиданные находки.
«В мае 2013-го мы искали советскую подводную лодку Щ-320. И наткнулись на парусный линейный корабль Российского императорского флота «Лефорт», затонувший в Финском заливе 10 сентября 1857 года», — рассказывает Богданов.
Современников его гибель потрясла. «Лефорт» направлялся из Ревеля в Кронштадт на зимовку. На борту, помимо экипажа, были жены и дети моряков — всего 843 человека. Но внезапный шквал опрокинул корабль. До берега никто не добрался.
В этом году самая волнующая находка — подлодка Щ-317, погибшая в июле 1942-го.
В последнем боевом походе она пустила ко дну, по разным данным, от трех до пяти вражеских транспортов. Последнее радиодонесение от нее поступило 10 июля. Как и при каких обстоятельствах затонула субмарина, оставалось загадкой. И вот в мае 2018-го поисковики сообщили: остов подлодки найден на глубине 78 метров между островами Гогланд и Большой Тютерс.
Стало понятно: 317-я подорвалась на одной из последних линий немецких минных заграждений на пути к дому — буквально в прямой видимости советской базы.
Первая затонувшая субмарина, которую посетил под водой отец Иннокентий, — затонувшая в октябре 1942-го Щ-320. Ее нашли у острова Большой Тютерс на глубине 49 метров. А в пятистах метрах — еще одна советская подлодка, погибшая на этом же минном поле в июне 1943-го.
«В подводном полумраке мертвый корабль кажется просто огромным, он производит ошеломляющее впечатление — совсем не то, что фотографии, — говорит отец Иннокентий. — Глядя на изуродованную взрывом субмарину, я пропел про себя «Вечную память» — нашим морякам, навеки оставшимся в этом искореженном корпусе запертыми среди металлических переборок».
У экипажей подлодок почти нет шансов на спасение. Даже если субмарина в момент гибели находилась на поверхности, тех, кто был наверху, смывало волной, а оставшиеся внутри корпуса погибали от мощного гидроудара.
Если подлодка ложилась на дно на небольшой глубине, то теоретически была возможность выбраться через торпедный аппарат или аварийный люк, но это удавалось немногим.
В мае температура в Финском заливе — два-три градуса. Летом вода прогревается максимум до 14-15 градусов.
«Без специального снаряжения в такой воде продержишься час с небольшим. Спасти выбравшихся на поверхность подводников было некому, они умирали от переохлаждения, — продолжает отец Иннокентий. — Потом тела прибивало к берегу. Так, мы выяснили, что на одном финском острове есть могила безвестного советского подводника. Сейчас ведем переговоры с финнами о том, чтобы перезахоронить моряка на российской земле, возможно, даже удастся его опознать».
У берегов Эстонии лежит затонувшая в мае 1942-го лодка Щ-408. Немецкие и финские боевые корабли и самолеты преследовали ее, забрасывая глубинными бомбами.
Капитан-лейтенант Павел Кузьмин принял решение всплыть, чтобы передать на базу радиограмму с просьбой о помощи.
Отправить ее удалось, но посланные в этот квадрат советским командованием истребители были перехвачены авиацией противника и до Щ-408 так не добрались…
«Оба 45-миллиметровых орудия затонувшей лодки развернуты в сторону левого борта, — рассказывает начальник экспедиции. — Рядом с пушками валяются открытые снарядные ящики. На мостике по левому борту был обнаружен пистолет-пулемет, принадлежавший, судя по всему, командиру Кузьмину. Многие из моряков погибли на верхней палубе в артиллерийском бою, в том числе, видимо, и сам Павел Кузьмин».
Согласно финским отчетам, еще несколько дней, судя по звукам, оставшиеся в живых члены экипажа легшей на дно лодки продолжали бороться за жизнь. Пытались поднять подлодку на поверхность. Им удалось оторвать от грунта корму, но, очевидно, пробоин в балластных цистернах было слишком много.
Поисковики закрепляют на корпусах субмарин мемориальные доски со списком команды, создают виртуальные музеи найденных подводных лодок. И самое главное — рассказывают, как погибли моряки, память о которых будет жить.
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