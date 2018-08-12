Весь монастырский быт завязан на нем, но в последние годы он находит время и для участия в экспедициях разведывательно-водолазной команды.

А началось все с панихиды, которую отслужил отец Иннокентий. Отпевали моряков с поднятой подводной лодки.

После этого он и сам стал нырять к затонувшим кораблям. Да еще и ремеслу подводного оператора обучился.

Это очень пригодилось в середине июня, когда команда нашла эскадренный миноносец «Новик» . Он покоится на дне Финского залива на глубине 75 метров в районе мыса Юминда. Сто лет назад это был прорывной для российского флота проект, превосходивший и по размерам, и по вооружению, и по скорости все ранее построенные эсминцы.