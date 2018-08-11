Шойгу оценил победы казахских команд в АрМИ-2018

КУБИНКА (Московская область), 11 авг — РИА Новости. Победы команд Казахстана в Армейских международных играх свидетельствуют о высоком уровне подготовки казахских военных и служат отличной площадкой для обсуждения военно-технического сотрудничества двух стран, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи со своим коллегой из Казахстана Нурланом Ермекбаевым.

"Очень неплохо сыграли ваши команды, очень достойно, во всяком случае, в призерах, если брать в целом, по отдельным видам вы занимаете первые места. Конечно, это говорит о том, что растет и оснащенность, и обученность, ну а самое главное, это то, что у нас с вами есть возможность обменяться мнениями по нашему военному, военно-техническому сотрудничеству", — сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства поздравил своего коллегу с недавним назначением на должность и выразил надежду, что у России и Казахстана, как и прежде, сохранятся "такие же деловые, дружеские, товарищеские отношения".

"Безусловно, приятно, что первая ваша поездка — это поездка в Россию, на закрытие и финальный этап Армейских международных игр, которые стали уже знаковым событием в жизни армии, и не только нашей", — подчеркнул министр обороны России.

В свою очередь, Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что Россия является "союзником, партнером номер один" для Казахстана, и пригласил Шойгу приехать с визитом в Республику.

"Мы рады тому, что у нас во всех сферах активно развивается сотрудничество. Вопрос военного и военно-технического сотрудничества немного знаком мне по предыдущей работе", — отметил он.

"Я думаю, у нас будет возможность обсудить, может быть, отдельно в ходе официального визита — приглашаем вас совершить визит в Казахстан, или я совершу визит в Российскую Федерацию, — мы могли бы подробно об этом поговорить", — резюмировал глава оборонного ведомства Казахстана.