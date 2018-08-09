Россияне победили в конкурсе "Отличники войсковой разведки" на АрМИ-2018

Военнослужащий вооруженных сил России во время прохождения этапа Тропа разведчика на конкурсе Отличники войсковой разведки-2018

Военнослужащий вооруженных сил России во время прохождения этапа Тропа разведчика на конкурсе Отличники войсковой разведки-2018

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Команда России одержала победу в соревнованиях "Отличники войсковой разведки", прошедших в Новосибирской области в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ-2018), сообщили журналистам в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Помимо российских разведчиков в конкурсе приняли участие военнослужащие из Китая, Узбекистана, Армении, Судана, Казахстана, Зимбабве и Белоруссии.

"Разведчикам из России, ставшими победителями на соревнованиях, вручили кубок армейских игр, а в качестве приза — фронтальный погрузчик. Механику-водителю российской команды, установившему рекорд по вождению боевой машины пехоты (БМП-2), подарили квадроцикл", — говорится в сообщении.

Серебряные и бронзовые медали завоевали разведчики из КНР и Узбекистана.

V Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.