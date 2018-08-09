МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Характеристики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" решили увеличить, чтобы повысить эффективность применения противотанкового управляемого вооружения. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Цель работ — усовершенствование изделия ГОЭС-451 (гиростабилизированная оптико-электронная система) для повышения характеристик по дальностям обнаружения и распознавания целей, а также оснащение Ка-52 модернизированной оптико-электронной системой.

Дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа "танк" в телевизионном канале в дневных условиях после модернизации должна составить не менее 10 километров и 8 километров соответственно, тогда как в тепловизионном канале круглосуточно не менее 8 километров и 5 километров.

Все работы в этом направлении должны завершиться до конца сентября 2018 года внесением изменений в утвержденную конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки, а также выпуском соответствующих бюллетеней.

Гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451 устанавливается в носовой части вертолета и оснащена телевизионной камерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет. Таким образом, улучшение характеристик данной системы позволит повысить эффективность применения управляемых ракет типа "Вихрь-1".

Комплекс управляемого вооружения "Вихрь-М" входит в состав вертолета Ка-52. Как ранее сообщил РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы", на вертолете установлены 12 сверхзвуковых управляемых ракет "Вихрь-1", предназначенных для борьбы с танками. Дальность стрельбы — от 500 метров до 8 тысяч метров.