В Красноярском крае по тревоге подняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли по тревоге в рамках учений в Красноярском крае, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
Экипажам сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ предстоит совершить перелет на военный аэродром Домна в Забайкальский край, преодолев более тысячи километров. Летчики отработают учебно-тренировочные задачи по сближению с целями и их уничтожение на заданных рубежах перехвата ракетами класса "воздух-воздух".
В учениях задействованы более 10 истребителей Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава, уточняет округ.